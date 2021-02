Presunto asesino de líder sigue libre porque no hay fiscal: Abogado

Una vez más un juez de la República ordenó aplazar la audiencia en el caso del asesinato de la líder política Yamile Guerra porque no hay fiscal que reemplace a la que estaba asignada y que presentó excusas porque tiene problemas psiquiátricos.

Ludwing Gerardo Prada, abogado penalista de la familia de la víctima, dijo que desde la seccional de la Fiscalía en Santander no se ha hecho el proceso completo para designar a una nueva fiscal en este caso.

Lea también:

"La audiencia el viernes no se pudo hacer porque supuestamente habían enviado a una fiscal delegada, pero solo le dijeron que tomara el caso una hora antes de la audiencia y que ella no se presentó porque no tenía conocimiento pleno del caso. ¿Qué está pasando señor fiscal Oliden Riaño con la asignación de sus funcionarios?", agregó.

La familia de Yamile mostró su preocupación ya que el único capturado y señalado por la muerte de la líder, Carlos Julio Vázquez, alias 'Manuel Soldado', quedó en libertad por vencimiento de términos desde el año pasado y a la fecha aún no hay fiscal que lleve el caso.

Le puede interesar:

Finalizó diciendo el abogado que "el juez mismo manifestó que esta situación era inaudita porque por situaciones como esta es que los procesos se dilatan y los capturados quedan en libertad por vencimiento de términos".