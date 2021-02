Una auxiliar de enfermería del HGM será la primera vacunada en Medellín

La alcaldía de Medellín informó que la señora Alba Rocio Montoya, quien trabaja como auxiliar de enfermería en el Hospital General, será la primera persona vacunada en Medellín.

Esta persona de 58 años de edad, le ha dedicado 28 de ellos a la atención de personas en el centro hospitalario público más importante de la capital antioqueña y desde que inició la pandemia no parado de trabajar por la salud y la vida de los contagiados.

“Alba Rocio es una mujer que nunca salió de vacaciones, todo el tiempo estuvo en cuidados intensivos, no tuvo 24, Año nuevo, etc. Todos los fines de semana que algunos pudieron tomar de descanso, ella no los tuvo, siempre ha estado cuidando y salvando vidas”, resaltó Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

El mandatario aseguró que se escogió a esta mujer como homenaje a su entrega y teniendo en cuenta que trabaja en el área de Cuidados Intensivos y no ha sido contagiada.

Lote de Vacunas

Este miércoles la alcaldía de Medellín recibió 4.599 dosis de la vacuna, este lote ya fue trasladado al barrio Guayabal donde está ubicado el punto principal de almacenamiento del medicamento y desde donde se distribuirá para las cinco IPS con atención de urgencias en la capital antioqueña para el inicio de la vacunación este jueves.