Declaran legal elección del gerente del Hospital departamental Santa Sofía

De acuerdo con el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas en los últimos días, fueron negadas las pretensiones del demandante en el proceso de nulidad electoral que el diputado Camilo Gaviria Gutiérrez había interpuesto en contra del acto de elección de Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez, como gerente del ESE Hospital Departamental Santa Sofía.

“En ese momento dijimos claramente que la ley 1438 en su artículo 71 que contempla la norma de inhabilidades e incompatibilidades decía claramente que quien hubiera actuado como gobernador encargado o titulado o como alcalde, siendo miembro de la junta de un hospital respectivo o de una empresa social del estado, no está inhabilitado para ser gerente, mi actuación siempre fue como gobernador encargado como lo estipulaba el doctor Guido cuando me delegaba, eso se le explicó el doctor Camilo y él no conocía la norma, ni tiene por qué conocerla, pero siguió la dicha demanda y hoy sabiamente el Tribunal Administrativo de Caldas ha notificado a nuestros abogados, tanto de la gobernación como de Santa Sofía”, explicó Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez.

Señala que la asignación en el cargo se dio a finales del 2019 y no existe otra demanda sobre este acto administrativo.

