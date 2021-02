Fin de semana de toque de queda y ley seca en municipios y Barranquilla

Las autoridades del Atlántico, incluyendo a Barranquilla, decidieron adoptar el toque de queda y la ley seca durante este fin de semana que correspondía al inició del Carnaval, que fue aplazado a raíz de la pandemia.

La medita de la Gobernación y la Alcaldía busca evitar aglomeraciones que faciliten la expansión del COVID-19, debido a que primero está conservar la salud de los ciudadanos.

También se decidió que los días lunes y martes no son cívicos por lo tanto hay que laborar normalmente.

En los municipios, las medidas iniciarán desde las 7:00 de la noche de este viernes hasta las 5:00 a.m. del sábado. A partir del mismo sábado se retoma el toque de queda desde las 2:00 de la tarde hasta las 5:00 a.m. del domingo. Por último, el domingo se retoma la medida desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 de la mañana del lunes.

Las medidas tienen excepciones: se autoriza la asistencia y prestación de servicios médicos y la adquisición de bienes de primera necesidad, tales como alimentos, bebidas o medicamentos. Las tiendas y supermercados solo estarán disponibles mediante domicilios.

Los operativos para garantizar que se cumpla el toque de queda y la ley seca estarán a cargo de la Policía y Ejército con 700 hombres.

PUERTO COLOMBIA Y MALAMBO

Sin embargo, en los municipios Puerto Colombia y Malambo en el área metropolitana de Barranquilla se tomaron otras medidas adicionales hasta el miércoles y lunes, respectivamente.

En Puerto Colombia las restricciones se iniciarán este desde este viernes a las 7 p.m hasta las 5 a.m. del sábado. Posteriormente irán desde las 2:00 de la tarde del sábado hasta las 5:00 a.m. del domingo. El domingo irá desde las 2:00 p.m. a 5:00 a.m. del lunes. El lunes va desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del martes. Por último, el día martes comenzará va desde las 7 de la noche hasta las 5:00 a.m. del miércoles.

En Malambo, el toque de queda y ley seca iniciará este viernes desde las 2:00 p.m. hasta el sábado a las 5:00 de la mañana. El sábado irá nuevamente a partir de las 2:00 de la tarde hasta el domingo a las 5:00 a.m. Posteriormente irá desde el domingo a las 2:00 p.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m. Y por último se estableció que las medidas van desde el lunes 15 a las 2:00 p.m. hasta el martes a las 5:00 de la mañana.

La Alcaldía de Malambo recordó que en el municipio se implementará la ley zanahoria.

BARRANQUILLA

En Barranquilla, el toque de queda y la ley seca regirá desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 5:00 a. m. del lunes.

Para reforzar los operativos llegaron 400 agentes de la Policía, que realizarán los patrullajes con el acompañamiento del Ejército, la Fuerza Aérea y la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana con las “Caravanas por la Vida”, que comenzaron desde este jueves ante el anuncio de la realización de la ruta picotera.

La recomendación de las autoridades a la ciudadanía es permanecer en sus casas, debido a que con esto contribuye a que no se siga propagando el virus.

Por su parte, el director de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón, indicó que la sanciones serán drásticas para los negocios que violen las normas de bioseguridad.

Las autoridades informaron que los ciudadanos pueden utilizar para sus denuncias la línea 123 y el teléfono de la Patrulla COVID 3851246 o las redes sociales de la Alcaldía o de la Oficina de Seguridad.