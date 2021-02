Teniendo presente las acciones de reactivación económica en Manizales y Caldas y los procesos de contratación que han sido cuestionados por algunos ciudadanos y gremios de la región, desde la Corporación Cívica de Caldas resaltan la importancia de que estas acciones estén bajo el plan de transparencia de las administraciones y en especial, que se den a conocer a la comunidad para dar claridad en la gestión.

“La contratación pública no se puede confundir con subsidios, es decir, los contratos públicos no se pueden empezar a que como necesitamos subsidiar empresas entonces démosle los contratos a ellos, porque la contratación pública, su filosofía es prestarle servicio a la ciudadanía en general y quien debe ser priorizado es la ciudadanía en general para que no vea detrimento ni en los precios, ni en la calidad de los servicios que está recibiendo por medio de contratos”, indicó Camilo Vallejo, director de la entidad.

Asegura que para contrarrestar los requerimientos de las empresas, se debe construir un plan de subsidios a los sectores que van a apoya y los contratos deben seguir siendo por medio de licitaciones, pero que cada vez sean más participativas, lo que lleva a que varias empresas foráneas apliquen, para lo que es importante incentivar a la participación local.

“Ahora, en el marco de las políticas lo que hemos pedido es mucha transparencia porque la actividad, cualquiera que sea, incluso en un contexto de emergencia, y con mayor razón en un contexto de emergencia y de reactivación, debe ser comunicado a la ciudadanía por canales directos, oportunos, claro y que en esa medida pueda ir construyéndose un debate público sobre las decisiones que van tomando”, resaltó.

Por último señaló que las críticas a los procesos de contratación a las administraciones departamental y municipales se relaciona, en parte, a los poco efectivos canales de comunicación que utilizan y la manera inoportuna con la que dan a conocer la información.

