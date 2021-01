Hombre murió esperando autorización de EPS para terapia Ecmo

Familiares de Ricardo Arenas Monsalve de 30 años de edad, denunciaron que por negligencia de la EPS Salud Total, el hombre falleció.

Su esposa Leidy Mósquera contró a Caracol Radio que los últimos 15 días, Ricardo luchó hasta el final con las complicaciones que le dejó en un riñón el COVID-19. Su esposo necesitaba diálisis y por complicaciones respiratorias terapia Ecmo, pero la autorización, pese a las multiples solicitudes, nunca llegó.

"La clínica hizo la gestión desde el viernes, pero como era fin de semana que no trabajaban. El domingo me llamaron de la EPS a decirme que todo estaba autorizado, pero era mentira la terapia no, solo la diálisis".

Ricardo Arenas era eléctrico de un almacén de lujos de carros en la carrera 19 de Bucaramanga.