Se pronunció la SCIC tras lo dicho por el Alcalde, caso Aguas de Manizales

A través de un comunicado de prensa, la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles, expresó su inconformidad por lo expresado por el Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, sobre que había pedido la renuncia de "mandos medios" y otras advertencias. La Presidenta Claudia Pilar Calderon, expresó:

"El pasado 15 de enero del presente año la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles se pronunció acerca de la contratación en la Empresa Aguas de Manizales S.A E.S.P, sobre el cual de manera calumniosa, ofensiva y mentirosa nos tildan de corruptos y que buscamos favorecimientos.

No pueden estar más alejados de la realidad quienes con falacias y ataques personales, buscan distraer y desviar la discusión que se plantea con una administración que se jacta de justa, equitativa, transparente y democrática, que es con los hechos y sus actuaciones como demuestra que los procesos de contratación no son de varios proponentes y que no cumplen con lo que el Sr. Alcalde prometió y fue su bandera de campaña para llegar al cargo que hoy ostenta.

La situación de la contratación pública es un problema generalizado en el país, sin embargo, cuando se tiene la voluntad política y autoridad necesaria, que en Manizales NO se dan, se pueden brindar las condiciones necesarias para que la contratación de obra pública sea transparente, debidamente publicitada, lo que seguramente lleva a que se presenten muchas propuestas de Ingenieros y empresas no solo de la región, sino, y en especial del departamento de Caldas.

Los reclamos, sugerencias y modelos de pliegos de condiciones incluyentes, se han presentado no solo a esta administración sino a todas, en este y años anteriores, tanto municipal como departamental, donde la gran mayoría de veces han hecho oídos sordos no solo a nuestros planteamientos sino a los de otras agremiaciones que representan el devenir de la ingeniería en Colombia.

Somos una agremiación, que en la diversidad de matices que la componemos, buscamos plantear soluciones no solo al tema de corrupción, sino el desarrollo de nuestro país y en especial del departamento de Caldas y sus municipios. Pretendemos ser parte de la solución y no del problema, pero pretender descalificar un reclamo justo en beneficio de no solo de todos los ingenieros de la ciudad y el departamento, sino de los sectores y empresas que se dinamizan con los contratos públicos y transparentes, se quiera menospreciar atacando las personas, calificándolas de corruptos, arrodillados o chantajistas no se puede aceptar y exigimos respeto por todos y cada uno de los profesionales que ejercemos la ingeniería y en especial la contratación de obra pública, donde a pesar de los ataques y calumnias continuaremos adelante para que se tenga una contratación que en verdad cumpla con todos los principios de la ley, como por ejemplo la transparencia, concurrencia, equidad e igualdad, entre otros, puntualizó la funcionaria.

