Alcalde pidió renuncia a "mandos medios" de la empresa Aguas de Manizales

El Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, dio a conocer un comunicado a través de sus redes sociales en donde expresa lo siguiente: "hace varios días he pedido la renuncia de mandos medios en Aguas De Manizales que no le generan confianza a la ciudad.

Agradezco al doctor Juan Carlos Penagos su honorabilidad, su decencia y ganas de trabajar por la empresa.

Allí hay intereses anquilosados que vienen de tiempo atrás, que defienden intereses particulares, no vamos a descansar hasta limpiar esta empresa, lo que me parece sorprendente de los medios de comunicación es que esto no lo hayan denunciado con anteriores alcaldes.

Agradezco cada denuncia, dependiendo de su seriedad tomaremos decisiones. Lo que si no vamos a permitir es que nos arrodillen columnistas de bolsillo que están representando organizaciones que piden contratos de manera extorsiva", puntualizó, el mandatario de los manizaleños.

Lea también: Nombrado miembro del grupo asesor de Sociedades de Medicina Crítica

Lea también: Confirmada destitución e inhabilidad para exalcalde de Marulanda

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1.180 AM