Desgarrador relato de madre de María Ángel, menor asesinada en Caldas

Jenny Lorena Tangarife, madre de la niña fallecida, María Ángel Molina Tangarife, le contó a Caracol Radio los últimos momentos que pasó al lado de su pequeña y sobre las heridas que recibió por parte del hoy investigado de esos hechos que se registraron entre Caldas y Antioquia.

Esto expresó, "nosotros nos conocimos por Facebook y después por WhatsApp. Me dijo de un momento a otro que a él se le había muerto una bebé en Santa Marta y que tenía varios juguetes para regalar que estaban sin destapar, por lo que me dijo que si yo los quería recibir y uno como pobre accede al buen corazón de las personas y más si eran para mis niñas por lo que confié en él", expresó con voz entre cortada la señora Tangarife.

Y agregó, "me dijo que nos conociéramos y que me desplazara hasta la finca de él ubicada en el corregimiento de Arma. Yo me fui en bus hasta ese sector, allí me estaba esperando y comenzamos a caminar demasiado hasta que me dijo la niña, hoy fallecida, que estaba muy cansada y que si la cargaba", puntualizó.

Por último manifestó, "cuando estábamos llegando a la vivienda de él, me dijo usted se tiene que tapar los ojos y me los vendó con un saco de otra pequeña. Como yo confié mucho en esa persona, le manifestó a María Ángel, que fuera a observar varios juguetes que les tenía para ella y la hermana, y al devolverse, me abrazó de la felicidad, cuando minutos después, el hoy judicializado me hizo una herida, me empujó al lado del río, me lanzó varias piedras y no conforme con ese ataque, me dijo que me quería a matar".

Recordamos que la señora Tangarife, se encuentra en el Hospital Santa Sofía de la ciudad de Manizales, donde afortunadamente se recupera de las heridas provocadas por la persona investigada por este suceso que ha estremecido hasta hoy a Caldas y al resto del país.

Lea también: Caldenses celebran la posesión del nuevo Presidente de EE.UU., Joe Biden

Lea también: Caldas se prepara para recibir las vacunas contra el coronavirus

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1.180 AM