Santa Marta recibirá a pacientes con COVID-19 procedentes de Bogotá

En atención a una solicitud del Ministerio de Salud, Santa Marta se sumará a la lista de las ciudades de la región Caribe que recibirá a pacientes con COVID-19 procedentes de la capital del país.

Así lo anunció la alcaldesa Virna Jonhson, quien aseguró que desde el inicio de la pandemia las autoridades han trabajado para fortalecer la red hospitalaria, logrando triplicar el número de camas UCI, por lo que hay capacidad suficiente par atención de pacientes.

Actualmente, Bogotá tiene una ocupación del 90% y por ende no tiene camas UCI para atender a los contagiados. Las autoridades de salud han tomado varias medidas como cuarentena general desde el viernes 15 de enero a las 8 p.m. hasta el lunes 18 a las 4 a.m.

Caso contrario a Bogotá, la capital del Magdalena tiene una ocupación del 42.2% y es por esta razón que entra a apoyar a estos territorios que están alarmados por la falta de unidades.

“Samarios, sigamos cuidándonos, nuestros indicadores de ocupación de las UCI solo significan que no podemos bajar la guardia con el autocuidado y que cuando trabajamos juntos, somos más fuertes”, dijo la alcaldesa Virna Johnson.