Que no se le olvide, hay toque de queda nocturno y ley seca en Santander

Recuerde que aunque el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, en el más reciente PMU no decretó total confinamiento para los fines de semana, sí hay medidas nocturas de lunes a domingo.

Es decir, hasta el 22 de enero el toque de queda en el área metropolitana y el departamento inicia de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. durante los siete días de la semana y hay ley seca.

Por su parte, durante el día las personas podrán ingresar a establecimientos comerciales, bancos y centros comerciales de a cuerdo a su pico y cédula.

El Brigadier general, Javier Martín Gámez, comandante de la Policía de Bucaramanga insistió que las personas deben acatar las medidas para su prevención del covid-19 y evitar mantener contacto con personas diferentes.

"Durante el día no hay restricciones totales pero sí tenemos un pico y cédula que debemos acatar estrictamente, este pico y cédula debe ser entendido, las personas que salen es porque tienen que hacerlo para abastecerse, a hacer alguna diligencia que definitivamente es indispensable, no podemos salir porque tenemos la posibilidad sin tener un motivo, nuevamente llamamos a la reflexión para que se queden en sus viviendas e incluso evitar contacto hasata con sus familiares con los que no viven", insistió el general.

El departamento a hoy tiene un 87% de ocupación en las camas UCI.