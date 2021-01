Paro de conductores de Unimetro por incumplimiento en los pagos

Alrededor de 100 conductores de Unimetro decidieron no salir hoy a prestar el servicio, pues les deben la última quincena y la prima de diciembre, y por el moemnto no les dan esperanza de pagarles pronto.

Aunque hace un par de días se les pagó la seguridad social, aseguran que no aguantan más esta situación, pues en ocasiones se les acumulan hasta tres quincenas sin que les paguen.

"Ayer llegó un comunicado de la empresa que decía que no había plata para esta semana, y que no se sabía si la otra tampoco, por lo que los conductores tomaron la decisión de no salir a trabajar", dijo Jesús Antonio Carranza, miembro del sindicato SINTRAMASIVO.

Aunque temen las represalias de la empresa, el personal está cansado de vivir la situación de manera reiterativa, por lo que no piensan poner en marcha los buses. Los más afectados resultan siendo los usuarios debido a la falta de vehículos que se presenta.