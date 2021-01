Alcalde Dau defiende a nueva integrante en el gabinete del Distrito

Al paso de las críticas realizadas en redes sociales por el concejal Javier Julio Bejarano, hacia la nueva jefe de la Oficina de Talento Humano de Cartagena, María Eugenia García, a quién tildó de “malandrina” por haber hecho parte de otra administraciones en la ciudad.

El primero en salir a defender a su nueva jefe de esa dependencia de la Alcaldía, fue William Dau, el burgomaestre sostuvo que “María Eugenia García, no es malandrina, por haber trabajado en otras administraciones “malandrinas”, eso no la hace malandrina”.

Dau manifestó que García ha realizado un trabajo intachable durante muchos años en el Distrito de Cartagena, por eso, la eligió para el cargo de la Oficina de Talento Humano de su administración.

“La Doctora García ha demostrado una grandísima utilidad para esta administración de “Salvemos Juntos a Cartagena”. Ella a falta de expedientes de archivos, ha sido la memoria histórica de la ciudad, ha sido la persona que nos ha colaborado para armar muchos rompecabezas de casos, problemas, “chicharrones”, que hemos heredado de administraciones pasadas en las que se perdieron y desaparecían documentos. Ella ha dado con toda esa información, todo se lo sabe”, manifestó el alcalde.

Cabe recordar, que Julio Bejarano, publicó en su cuenta de instagram, que García fue la jefa de la Oficina de Jurídica en la administración del exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque. En la mencionada publicación, hay un documento firmado por María Eugenia García sobre el PAE, en el tan conocido caso de las pechugas a 40.000 mil pesos.

García no se quedó callada y también respondió las injurias y calumnias del concejal. "Quiero decirle que yo no he sido investigada, no he sido imputada, no he sido sancionada por temas de pechugas", sentenció la funcionaria.