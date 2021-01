Procuraduría archiva investigación contra exalcalde Manuel Vicente Duque

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal decidió archivar una investigación que se adelantaba contra el exalcalde Manuel Vicente Duque; y los exconcejales Vicente Blel Scaff (actual gobernador de Bolívar), Edgar Mendoza Saleme y Luis Cassiani Valiente.

Se trata del proceso relacionado con el proyecto de acuerdo No 023 del 27 de diciembre de 2016 presentado por el exmandatario ante el Concejo Distrital, en el cual autorizó por el término de 15 años, contados a partir de la vigencia fiscal 2017 hasta el año 2031, para que se transfiriera anualmente a la Empresa de Desarrollo Urbano EDURBE S.A., los recursos que por concepto del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y Participación de Propósitos General – Libre inversión; teniendo este como destinación final la ejecución de obras del Sistema de Alcantarillado Pluvial.

“La decisión emitida reconoció la aplicación del principio non bis in ídem, por cuanto el proceso anterior, la delegada para la Economía y Hacienda Pública del ente de control había concluido que no existía falta disciplinaria alguna. Las actuaciones del entonces alcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque, no representaron violación de ningún deber funcional a su cargo dentro del procedimiento que fue realizado al solicitar al Concejo Distrital la transferencia de recursos a Edurbe”, aseguró Daniel Largacha Torres, abogado de Manuel Vicente Duque.

“El principio non bis in ídem hace referencia a que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho”, explicó la Procuraduría.

A los exconcejales se les cuestionaba porque aparentemente votaron de manera afirmativa el Proyecto de Acuerdo.