37 días con covid, la mayoría estuvo en UCI, y superó la enfermedad /

37 días estuvo Plinio Enrique Ordóñez Villamizar, un periodista de la ciudad, diagnosticado con covid-19, parte del tiempo la pasó en una unidad de cuidados Intensivos de la Clínica Chicamocha, el detonante, aunque ya él registraba algunos síntomas pero permanecía en casa aislado, fue no tener respiración. Según él, “no lograba dar ni un paso porque su cuerpo ya no se lo permitía” y una noche salió de afán a urgencias y cuándo fue atendido este fue su diagnóstico.

“Salí disparado para urgencias y allí me encontraron completamente los pulmones afectados con una neumonía que no me daba la oportunidad de respirar hasta cuando ya tuve que recibir en mi organismo todos lo sistemas de ventilación para poderme mantener vivo, para poderme mantener activo, pero con una somnolencia de lo que está pasando alrededor”, aseguró Ordóñez.

Este hombre, un colega más de muchos de nosotros, recientemente anunció en sus redes sociales que superó el covid- 19 y nos contó y escribió también, que da gracias a la vida por permitirle seguir respirando, pasando tiempo en familia y bajo el cuidado y cumplimiento de los protocolos para no volver a contagiarse ni infectar a los demás. Agregó también que, por comorbilidades que ya tenía, como Hipertensión y prediabetes, hoy toma más medicamentos de lo normal.