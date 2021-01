Concesión de Megacolegio en Barranquilla no ha permitido las matrículas

Los padres de familia del colegio Olga Emiliani en la Ciudadela 20 Julio expresaron su preocupación debido a que Comfamiliar, que el operador de la institución no ha firmado el nuevo contrato.

Una de las madres de familia, que se comunicó con Caracol Radio dijo que no se adelantando el proceso de matrícula por lo en este momento están el limbo sobre el futuro de la institución este año.

Agregó que es urgente que se defina el proceso para garantizar la continuidad de las clases de los estudiantes.

“Hasta el momento no se han pronunciado sobre el proceso de matrícula, debido a que el colegio es concesionado por la entidad de Comfamiliar que no ha firmado todavía la continuidad del contrato y nuestros hijos ahora mismo están en el aire y a estas alturas de la vida conseguid colegio y con esta pandemia pues es preocupante para nosotros. No tenemos absolutamente claridad de qué es lo que está sucediendo en un cien por ciento”, señaló la madre de familia.

Caracol Radio confirmó que la concesión que fue por 10 años, se venció el pasado 31 de diciembre y se iba a prorrogar por 4 años más, pero no se ha firmado por errores en la fecha.