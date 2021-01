Rodolfo Hernández: no gobiernan con el ejemplo, por vacaciones de Cárdenas

Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, indicó que Juan Carlos Cardenas , mandatario de los bumangueses, no debió irse a vacaciones en pleno pico del COVID - 19, ya que no sería coherente que desde la administración se decrete el pico y cédula y un toque de queda estricto y que el representante de la ciudad salga del lugar y a los bumangueses les toque quedarse encerrados.

El ingeniero manifestó que Juan Carlos Cárdenas merece las vacaciones pero no en medio de muchas normas que solo le toque cumplir a los ciudadanos.

"A mí honestamente me parece que no es oportuno, no es que no merezca las vacaciones, que tenemos que cerrar, nos encerramos el viernes a las 9 de la noche y resucitar el lunes, 12 de enero, entonces no gobiernan con el ejemplo, cómo así, yo dicto unos decretos, para que los cumplan otros, pero yo me voy para incumplirlos", señaló el ingeniero Hernández.

El ingeniero Hernández manifestó que No está de acuerdo a que se vuelva al confinamiento total, por qué la gente debe comer y subsistir del día a día y el encerrarlos sería peor.

Destacó que la diminución del contagio depende de la disciplina social de cada uno.

Estas declaraciones también las dio relacionadas con la polémica desatada por las vacaciones de Claudia López, alcaldesa de Bogotá.