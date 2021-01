VIDEO : Taxista ataca con machete a conductor en Bucaramanga

En un video que grabaron los pasajeros de un bus que se dirigía a Floridablanca, mostró cómo un taxista se baja de su vehículo y desde la ventana intenta en varias ocasiones agredir con machete al conductor del bus, por, al parecer hacer un mal cruce o pare. Hecho que desató la rabia e intolerancia en el taxista.

Alcalde de Barichara dio positivo para Coronavirus

En varias ocasiones le dice que se baje del autobús para pelear como hombres, sin embargo, el conductor solo intenta defenderse con un palo que portaba al interior del bus.

En Santander hay 659 contagios nuevos de COVID -19

"Ojo, ojo , no sea así hermano, yo adelanté, mire lo que está haciendo con una macheta, no es el motivo, no es el motivo", dice el conductor del bus.

El taxista le respondía con ataques diciendo, "por que somos más pequeños nos va a echar la buseta por encima?, bájese, peleemos como dos hombres".

Parques temáticos en Santander están abiertos

Luego de varios minutos, el taxista desiste de continuar con el ataque cuando llega un policía a controlarlo y al parecer, le impone un comparendo.