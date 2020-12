Niños de Simití – Bolívar recibieron 600 regalos de navidad

Construyendo tejido social, el docente Pedro Luis Muñoz entregó 600 sonrisas en el casco urbano y rural del municipio de Simití, sur de Bolívar.

Esta campaña se adelanta cada año gracias al liderazgo del profesor cartagenero, quien en el año 2012, llegó a esta población bolivarense para emprender un trabajo enfocado en la construcción del tejido social.

“Me sentí con una paz interior, ya que el llamado de nuestro padre celestial es el Servir y me nace porque cuando era niño no tuve la oportunidad de tener una sonrisa en la época navideña. Además, tuve la oportunidad de convivir y mirar el levantar de esta niñez que se encuentra olvidada por el estado, esto me impulsó y me motivó a trabajar incansablemente cada año por la felicidad y el crecimiento intelectual en cada área integral de estos niños; tanto en el entorno emocional y psicológico”, explicó Muñoz.

La actividad se realizó con el apoyo y la donación de docentes, comerciantes, medios de comunicación, Policía Nacional y la Secretaría de Educación de Bolívar.

Los regalos llegaron a los corregimientos de Cerro de Burgos y San Blas.