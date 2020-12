Extienden toque de queda para Año Nuevo en Antioquia

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció que el toque de queda para Año Nuevo en las subregiones del Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y Occidente se extenderá 24 horas, será desde el 31 de diciembre a las 8 de la noche, hasta el 3 de enero a las 6 de la mañana.

“La decisión de extender el toque de queda 24 horas se da con base en la ocupación de camas UCI que en Antioquia alcanza el 82.7%, en el Valle de Aburrá el 86%, en el Oriente 96.7 y Medellín 87%”, afirmó Luis Fernando Suarez, gobernador (e) de Antioquia

El mandatario encargado también indicó que, sin bien hay una aparente reducción en los casos diarios de COVID-19 en el departamento, esto podría deberse a que algunos laboratorios no están realizando el procesamiento total de muestras y algunos usuarios no estarían consultando los servicios de salud. Sin embargo, se estima que, en promedio, se registran 2 mil personas contagiadas por día.

Por otra parte, la alerta roja hospitalaria que inicialmente iba hasta el próximo 4 de enero, se extenderá hasta el 13 de enero a las 00:00 horas, sobre las medidas para el puente de reyes la administración afirmó que estas se anunciarán el 4 de enero.