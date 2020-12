700 policías reforzarán seguridad en trochas con Venezuela

La llegada de la temporada festiva ha sido el mayor factor que han tenido los ciudadanos venezolanos, para buscar traspasar la línea divisoria entre los días países y tener una mejor oportunidad de ingresos en Colombia.

Este fenómeno migrante se ha desbordado y son miles los que están utilizando las llamadas trochas para llegar a Cúcuta, y de alguna forma satisfacer las necesidades que tienen en Venezuela.

Lucas Gómez director de frontera del gobierno nacional, le dijo a Caracol Radio que ante este paso irregular se reforzará la presencia de las autoridades en los lugares de mayor afluencia.

"Vamos a fortalecer toda esa presencia para evitar que haya esos pasos irregulares hacia el país, y le vamos hacer en una acción conjunta dónde vamos a poner más de 700 hombres para reforzar estos pasos, también tendremos puntos de control y haremos patrullajes continuos con Migración Colombia, Policía y el Ejército para que estén también dispuestos en toda la región. La idea es hacer presencia permanente porque la frontera está cerrada hasta el 16 de enero como lo dispuso el decreto por parte Iván Duque hasta el 16 de enero, Y hoy no podemos jugar con la salud de los nortesantandereano y los colombianos hasta que los indicadores de COVID-19 no bajen y no nos permita pensar en una reapertura ", dijo el gerente.

De igual forma se mantendrá la ayuda humanitaria para los migrantes que ya están en el territorio, y la vigilancia en los puntos formales de mayor flujo.