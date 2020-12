Un año sin Natalia y Rodrigo, familiares piden justicia

Una antropóloga compartía sus sueños y forma de ver la vida con un Dj, ambos decidieron un día juntar sus caminos y ser inseparables. Ellos eran Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, queridos y recordados por sus seres cercanos, y por toda Colombia.

Fue precisamente un 20 de diciembre el día en el que fueron reportados como desaparecidos y el día 23, Santa Marta, el Magdalena y Colombia, conocieron esta historia que estremeció a todos, no solo a su familia y amigos: los hallaron muertos con tiros de gracia y con signos de tortura en la zona conocida como Perico Aguao, en estribaciones del Parque Tayrona.

Aquella llamada que hizo Natalia a su padre alertó a su familia, se escuchaban palabras intimidantes y notaron que algo no estaba bien, sin embargo, sería la última vez que la familia escucharía la voz de la ambientalista Natalia.

Con profunda nostalgia Jimena Cáceres recuerda su hija y a su yerno, “ha sido un diciembre muy triste, toda la familia ha tenido un mes muy amargo, pensando en todo lo que ha pasado, en la forma como los mataron y encontraron”.

Añade que ha sido un proceso de injusticia, “sigue igual, no he visto avances, me pueden decir que están en la cárcel, que han hecho tres audiencias, en ninguna se ha hecho nada, mientras no los condenen no hay justicia y yo necesito justicia”.

Autoridades insisten en que se trató de un robo de la camioneta en la que se transportaban los esposos, sin embargo, esta madre llora y pide que se tenga en cuenta otra hipótesis que tiene que ver con el trabajo de Natalia, quien era ambientalista y trabajaba con líderes campesinos de la zona.