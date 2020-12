En las cárceles cobran el IVA a los internos

El pan, el tamal, la gaseosa, la leche, el agua en bolsa, las galletas, los helados los dulces y todo lo que venden en las garitas de las cárceles del país, deben pagar el IVA que es del 19%.

El abogado y defensor de derechos humanos de los internos de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, Herando Mantilla, dijo que esta es una situación miserable y delicada que atenta contra la población penitenciaria del país.

“Es miserable este hecho, ya que muchos internos no reciben ninguna ayuda económica para algunos gastos mínimos de ellos, por no tener familiares y no es justo que cuando compran un producto deben pagar 19% más por tomarse una gaseosa, una bolsa de agua, de leche o comer un pedazo de pan”, aseveró Mantilla Medina.

Dijo que si los propietarios de esas garitas en las cárceles cobran el IVA es porque no pertenecen al INPEC, que está exento de cobrar el impuesto.

Precisó que lo que significa es que estos negocios quedaron en manos de particulares que lo único que hacen es producir utilidades para un pequeño grupo de personas en detrimento de la población carcelaria.

Argumentó Hernando Mantilla Medina, que en un Derecho de Petición al INPEC, se le informa que se dio instrucciones al área financiera para que investigue esta queja de internos de cárceles de Santander.