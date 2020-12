Declaran improcedente tutela que busca la demolición de Aquarela

El Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó por improcedente la acción de Tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual pretendía la demolición de la primera torre del proyecto Aquarela Multifamiliar VIS, ubicado en el Barrio Torices de Cartagena.

De acuerdo con la sentencia, el Ministerio Público no puede emplear la vía de tutela para ventilar asuntos que corresponden a los jueces de la República o a la autoridad policiva. De igual modo, en la decisión se destaca que la Procuraduría General de la Nación no acreditó la existencia de un riesgo inminente para la vida e integridad de los cartageneros y que el estudio adelantado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, al margen de los procesos legales, no concluye que el edificio represente riesgo de colapso.

Este proceso inició con la solicitud formulada por el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, que buscaba que se ordenara al Distrito proceder a la demolición total de la edificación, con fundamento en el presunto incumplimiento de Promotora Calle 47 S.A.S. de la orden de restitución del espacio público adoptada por la Inspección de Policía No. 2 de Cartagena de Indias en 2018.

En la búsqueda de este objetivo, la Procuraduría alegó que el proyecto presentaba riesgo de colapso ocasionado por presunto incumplimiento de la norma de sismo resistencia NSR – 10.

Sin embargo, en ambas instancias, los Jueces de la República concluyeron, con fundamento en las pruebas que se aportaron al expediente, que no existe evidencia que pueda afirmar que la primera torre del proyecto Aquarela Multifamiliar VIS esté en riesgo de colapso inminente.