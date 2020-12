"Pido retractación al alcalde en cuanto a lo dicho en Rendición de Cuentas"

El Gerente del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahíta, en comunicación con Caracol Radio, expresó su indignación con el Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, ya que, según el profesional de la salud, dijo en la Rendición Cuentas que había entregado uno ventiladores para ese centro de salud.

"Me di cuenta que el alcalde de la ciudad informó sobre la entrega de unos equipos para este hospital. Manifestó que Manizales antes de la pandemia se tenían 136 ventiladores y que ahora cuenta con 275. Aquí la tarea la hemos hecho con la Gobernación de Caldas y la Dirección Territorial de Salud y con recursos propios del Hospital Santa Sofía.

Lo que hemos recibido en muchos meses de pandemia es un oficio donde explica, el mandatario de los manizaleños, que no otorgaba ventiladores porque no eran de su competencia y nos negó la posibilidad de recibir recursos por parte de la alcaldía con la excusa de que la labor era en el primer nivel de atención. Además, me soprende que haya dicho que fue logro suyo pasar de 136 a 275 ventiladores, situación que no es cierta y es molesta".

Dijo que le solicita al Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, que se retracte de lo dicho en la Rendición de Cuentas porque desde la administración central no han recibido ninguna dotación.

Lea también: Habrá suspensión de agua mañana en algunos barrios de Manizales

Lea también: Ex jugador del Once Caldas, sorprendido en Perú en una fiesta clandestina

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1.180 AM