Concejales insisten en que "BogData"no puede seguir prestando sus servicios

La Comisión tercera permanente de hacienda y crédito público desarrolló hoy un debate en el Concejo de Bogotá respecto a los inconvenientes que ha tenido este año la plataforma BogData, uno, de lo más complicados ha sido el retraso en el pago de 40 mil contratistas y funcionarios a causa de las fallas que presentó este medio.

El concejal Carlos Carrillo del partido Polo Democrático, señaló que "Sin importar los hallazgos documentados por las entidades de control y la Interventoría, la Alcaldesa decide premiar al contratista adicionando el contrato 34% más de capital, y prorrogando el contrato por ocho meses".

Además le pidió a la alcaldesa, Claudia López, que tomara las riendas y declaré la caducidad de este contrato que solo representa pérdidas.

“No podemos permitir que los funcionarios no asuman ninguna responsabilidad. Nada estaba bien, desde la planeación en el proceso y hasta la ejecución habían errores graves. Este tipo de prácticas hacen pensar que la actual administración se está prestando para ayudar al contratista a no asumir su responsabilidad, como si su deber fuera protegerlo y no garantizar los fines del Estado”, dijo.

Por su parte el Concejal Manuel Sarmiento del partido Polo Democrático indico que el mayor inconveniente y riesgo "fue el cambio de Sí - Capital por BogData".

"Fue altamente inconveniente cambiar Sí-Capital por BogData, sustituir un Software hecho por funcionarios y funcionarias de la entidad que ha tenido un buen funcionamiento, que aunque sí tuvo algunas fallas pero que se pudieron mejorar... por su un Software que se le adquiere a una multinacional, a una empresa privada que viene incumpliendo con sus obligaciones y que ha llevado a esta serie de daños pues, ha sido una decisión altamente riesgosa sobre la perdida de información", dijo el Concejal.

El próximo jueves 17 de diciembre se volverá a retomar este debate en el Concejo de Bogotá.