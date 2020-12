Formulan acción popular contra Mindefensa y Policía por hechos del 9 y 10 S

En un encuentro con las víctimas del barrio Verbenal, cuya comunidad fue una de las más afectadas, el Veedor Distrital, Guillermo Rivera, anunció que la institución formulará una acción popular contra el Ministerio de Defensa Nacional para que se protejan los derechos colectivos a la moralidad administrativa y seguridad públicas.

“Queremos que se amparen los derechos de las personas que sufrieron afectaciones materiales producto de los hechos, por ejemplo: viviendas afectadas que no han sido reparadas, también que se ordene a la Policía Nacional formar a su personal para que sus intervenciones no lesionen los derechos de la ciudadanía”, manifestó el veedor distrital, Guillermo Rivera.

El funcionario agregó que intervendrá en los procesos disciplinarios y penales tendientes a establecer las responsabilidades de los integrantes de la Policía Nacional y civiles que violaron los DDHH el 9 y el 10 de septiembre donde diez civiles perdieron la vida, más de 300 personas heridas y otros han sufrido afectaciones varias como pérdida de empleos y afectaciones de inmuebles.

Estos son algunos de los testimonios de las víctimas del 9 y 10 de septiembre:

“Sólo me acerqué a curiosear. La bala me entró por el estómago, salió por la nalga derecha y dejó tres perforaciones en el colon. Llevaba cuatro días trabajando; cuando regresé, me dijeron que me echaban porque no había cumplido las metas”. Residente de Verbenal, 24 años.

“A uno, 35, una bala le entró en el tórax; a otro, 38, una esquirla de bala le voló las fosas nasales.” Hermano de dos víctimas de Verbenal.

“Estaba haciendo domicilios desde la pandemia. Ese día, pasó en bicicleta por el CAI, lo tumbaron, le quitaron la bicicleta y le dispararon por atrás.” Hermana de fallecido.

“Mi hermano, 27, quedó paralizado de la cintura para abajo”. Residente de Verbenal.