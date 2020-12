Hombre en Medellín resultó quemado por un volador que se le metió a la casa

Un hecho insólito sucedió en Medellín cuando un hombre resultó con quemaduras de segundo grado luego de que un volador, que lanzaron desde la calle, entrara a su casa por una ventana y lo impactara en sus partes inferiores.

En este caso el hombre, de 31 años de edad, alcanzó a reaccionar y rápidamente recibió atención sin que finalmente reportara gravedad, además del impacto psicológico.

Previamente el Alcalde Daniel Quintero había advertido sobre lo peligrosos que pueden ser los voladores, a los que inclusive comparó con armas letales.

“La gente no sabe el peligro que es un volador, un volador es un arma usted lo lanza pero no sabe dónde va parar y termina afectado a estas personas. El mensaje es ponernos serios. No utilicen pólvora ni estos tipos de explosivos”, dijo el mandatario local.

Este caso se suma a los 20 quemados con pólvora en Medellín durante estos 10 días de diciembre.