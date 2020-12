Niño de 14 años se quemó con pólvora en el nororiente de Medellín

Con quemaduras de segundo grado en el brazo derecho, un menor de 14 años es la víctima número 13 de la pólvora en Antioquia y por ahora el único reporte conocido del uso del material pirotécnico y explosivo durante la noche de las velitas.

El menor, al parecer, adquirió la pólvora en una zona aledaña a su vivienda, en el barrio Santo Domingo, comuna de El Popular, al nororiente de Medellín y en un descuido de sus padres, terminó con las afectaciones en su cuerpo. El menor fue atendido en primera instancia en el centro de salud de este barrio.

A pesar de que, durante esta noche, se observaron diferentes reuniones en casi todos los sectores de Medellín, no se anunció la imposición de comparendos y se reportó la atención de cinco riñas y ocho personas heridas, una de ellas por arma de fuego y cuatro con arma blanca. Hasta la media noche, las autoridades no informaron homicidios en la capital de Antioquia; aunque de las personas heridas no se sabe aún su estado de salud.

Sobre este mediodía se entregará un balance final de la noche de las velitas y medidas para quienes continuarán las celebraciones este martes en la noche.