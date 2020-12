Descartan restricciones para ‘noche de las velitas’ en Armenia

La administración municipal determinó no adoptar medidas restrictivas con el propósito de no afectar la reactivación económica que se busca, además de no alterar el disfrute de quienes han llegado a la capital del Quindío para apreciar el fin de año.

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, explicó que se debe procurar por el autocuidado y el buen comportamiento, con el fin de no obligar a la adopción de medidas restrictivas que impacten la reactivación, petición que han elevado algunos gremios y ciudadanos.

“Si creamos es conciencia, logramos cuidar a las familias y nuestros empleos. No queremos tomar más acciones que generen un impacto en el comercio y cabe recordar que hay una serie de recomendaciones para estas fechas y conviene tenerlas presentes”, dijo el Mandatario.

Al tiempo Ríos Morales, invitó a los ciudadanos para disfrutar de los faroles que elaboraron internas de la cárcel Villa Cristina, quienes enviaron con estos elementos, un mensaje de paz y reconciliación en familia.

También dijo que “se adelantó un convenio con las internas de la cárcel Villa Cristina, quienes tendrán la tarea de fabricar 1000 faroles, tarea que se adelantó casi durante un mes y cabe mencionar que estos dineros son propios aportados por los funcionarios de la administración para que las internas tuvieran una bonificación y un dinero para esta época del año”.

Le puede interesar:

Dijo que estos faroles estarán ubicados en distintos parques y sitios públicos, que previamente fueron sometidos a labores de limpieza y rocería, con el propósito que sean apreciados.

Recordó el Mandatario que está prohibido el uso de pólvora y también hizo un llamado especial para evitar las aglomeraciones en los mismos hogares y algunos sitios. Por lo que invitó a disfrutar del alumbrado que fue instalado en varios puntos de la ciudad, al aire libre, con el que se espera dar una nueva cara a la capital del Quindío.