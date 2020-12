VIDEO: "Canchas inauguradas le arrebatan los jóvenes a las Bacrim": Duque

Con la presencia de varios deportistas de Norte de Santander encabezados por el gimnasta Josimar Calvo, el presidente Iván Duque Márquez inauguró la cancha de fútbol sintética "Maracaná" en el barrio Belén de la ciudad de Cúcuta.

El mandatario resaltó el acompañamiento que hicieron varios de sus ministros y que dentro de su gabinete hay varios funcionarios de la región, y también elogio la creación del Ministerio del Deporte en cabeza de Ernesto Lucena.

Duque Márquez afirmó que se entregarán 22 canchas sintéticas en Norte de Santander, y que son una inversión para los deportistas que están en la comunidad y no para los contratistas.

"Estamos haciendo este aporte y me llena de ilusión porque cada cancha de estas está arrebatándole la juventud de la tentación de las bandas ilegales, del microtráfico y de cualquier espacio de perdición, estas canchas son oportunidad para los jóvenes y niños" dijo presidente.

El alcalde de Cúcuta de Cúcuta Jairo Yañez y el gobernador de Norte de Santander le pidieron al mandatario ayuda para salvar al equipo Cúcuta Deportivo, el cual actualmente se encuentra en un proceso de liquidación y sin el reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte.

Ante esto Duque indicó que "yo soy hincha del América y todos lo conocen, pero la furia motilona lo puede quedarse por fuera del torneo colombiano por que no sería un torneo, hay que recordar cuanto la furia le ha aportado al fútbol colombiano y muchas historias, pero dos que manejamos con el ministro Lucena y es que si no fuera sido por el equipo nunca hubiera podido conocer el Atlético Nacional a Faustino Asprilla, si no fuera sido por la furia motilona no hubiéramos conocido a Albeiro Usurriaga, entonces ahí hay dos nombres de como el Cúcuta Deportivo fue un gran semillero. Alcalde y gobernador es difícil comprometernos a decir cuál va a ser la solución, pero lo que sí tienen desde ya es que el Ministro Lucena y Fernando Jaramillo hable con ustedes, y que como gobierno seamos facilitadores para buscar una solución que le entregue a la ciudad la presencia y que se recupere rápidamente el Cúcuta Deportivo para toda la comunidad de esta ciudad".

Finalizó su discurso resaltando que la cancha del barrio Belén puede ser para fútbol y también adaptada para jugar rugby. El mandatario estará este sábado 5 de diciembre en Ocaña anunciando inversiones y manifestó que en el 2021 estará celebrando los 200 años de la primera constitución política de Colombia que fue redactada en Cúcuta y entregará el Acueducto Metropolitano para esta región.