Un volador quemó a una mujer cuando regresaba a su casa en Cali

Cuando regresaba a su casa, una mujer fue alcanzada por un artefacto pirotécnico tipo volador, que le ocasionó lesiones en el mentón y la mano, quemaduras grado uno.

Para las autoridades de salud de Cali, se trata de una víctima inocente que no estaba incumpliendo la norma y resultó lesionada por la imprudencia e irresponsabilidad de ciudadanos.

“Nuevamente reitero el llamado a la no manipulación de pólvora, son personas inocentes que están siendo afectadas por otras personas que no tienen el cuidado ni la responsabilidad al manipular este tipo de artefactos, así que no a la pólvora, la pólvora no es un Juego", dijo la secretaria de salud pública, Miyerlandi Torres.

Ante este hecho, la Secretaría de Salud hace un llamado a la comunidad para que en esta temporada decembrina no se presenten más lesionados por pólvora.

Cabe resaltar que el uso y manipulación de pólvora puede ocasionar: lesiones auditivas; quemaduras de primer, segundo y tercer grado; heridas abiertas, amputaciones; daños oculares e, incluso, la muerte.