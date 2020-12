Personería de Bello pidió intervenir el hospital mental de Antioquia

Muchas dudas tiene la Personería de Bello sobre los motivos que desataron el amotinamiento y posterior fuga de 28 menores de edad del hospital mental de Antioquia, por lo que pidió a la Procurtaduría y Defensoría intervenir la institución.

28 fugados y 17 heridos dejó motín en Hospital Mental de Bello

De acuerdo con el personero, Hernando de Jesús García, la reacción de los menores al parecer se dio como forma de protesta por las condiciones en las que viven, teniendo en cuenta que algunos afirmaron que les daban alimentación en mal estado, que no los dejaban ver a sus familias y que tampoco les decían quién era su defensor de familia asignado.

Apareció muerto menor desaparecido en San Pedro de los Milagros

“Cuando ingresamos esa noche al hospital los encontramos muy enojados. El lugar estaba destruido y ellos me dijeron que estaban cansados, que no podían ver a sus familias, que no estaban jugando y tampoco estudiando, completamente aislados. Creemos que son muchos elementos que los llevaron a ese punto de alteración y reaccionar así fue su forma de hablarle al mundo y fueron escuchados”, dijo el Personero.

Añadió que no le cuadran las cifras sobre el número de menores que dice el hospital que ya regresaron a la institución tras la fuga y cuestionó los protocolos de reacción la noche del motín.

“Muchos regresaron voluntariamente, pero hay números que no nos cuadran, creemos que se debe revisar los protocolos que se activaron o que no se activaron la noche de los hechos”, añadió el funcionario.

Considerando todo lo anterior, el Personero anunció que solicitó a la Procuraduría y a la Defensoría iniciar la intervención en el hospital para saber qué está pasando dentro del lugar.

“Pedimos que se intervenga el hospital para que sepamos que está pasando y saber verdaderamente qué fue lo que pasó esos dos días. Esperamos que podamos hacer un alto y podamos garantizar a los niños un verdadero restablecimiento de sus derechos”, concluyó el Personero.