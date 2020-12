VIDEO: Niegan entrada a operadores de Metrolínea

El operador Movilizamos de Metrolínea anunció que, a partir de hoy, 2 de diciembre, queda prohibida la entrada de los empleados que están en cese de actividades desde hace 30 días.

Lea también: Casa por cárcel a quien habría vendido carne de caballo en el PAE

Esto, según la directora del sistema integrado de gestión, María Angélica González, porque los trabajadores en paro, que son cerca de 35, algunos son sospechosos de portar coronavirus y han incumplido las normas de bioseguridad para evitar un contagio masivo.

Le puede interesar: Policía del vecindario, el nuevo servicio de vigilancia

"Se han presentado casos sospechosos de COVID-19 entre los trabajadores que están presentes en el cese de actividades quien continúan de forma reiterada haciendo caso omiso a las normas de seguridad establecidas por la empresa", se lee en un documento.

Le puede interesar: El área metropolitana unificará medidas para navidad

Además, porque la ARL no cubrirá las pólizas llegado el caso haya un accidente dentro de las instalaciones del patio taller vía Girón - Floridablanca.

Lea también: Incidente de desacato contra MinSalud por PCR en aeropuertos

"La ARL, Seguros Bolívar, ha notificado que de ocurrir un accidente dentro de las instalaciones en la empresa a trabajadores que no se encuentran cumpliendo sus funciones por las cuales fueron contratados, este no será calificado como accidente de trabajo, por ende, no tendrá cubrimiento de póliza".

Lea también: Comenzó contratación de trabajadores Recrear

La directora indicó que la empresa de seguridad Acrópolis ya tiene orden estricta de no dejar pasar a ningún trabajador que no esté autorizado en sus funciones.

Lea también: Falleció reconocido cirujano plástico por COVID-19

Por su parte, los trabajadores en paro anunciaron que harán un nuevo plantón frente a las instalaciones del patio taller por el pago de las quincenas adeudadas.