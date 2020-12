"Yo soy el Alcalde de Manizales": Carlos Mario Marín Correa

El Alcalde de Manizales Carlos Mario Marín Correa, en diálogo con Caracol Radio hizo un análisis de los primeros 11 meses en el cargo donde asegura ha tenido que afrontar la crisis generada por la pandemia de coronavirus protegiendo el empleo y las empresas y luchando contra los contagios y la muerte.



Frente a los cuestionamientos en redes sociales relacionados con una supuesta falta de gestión el mandatario pidió paciencia porque “con esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo vamos a sacar este proyecto adelante. Este año debíamos estar enfocados a salvar la vida de nuestros ciudadanos y para el 2021 vamos a activar la economía como lo hemos venido haciendo hasta hoy”, dijo.



Dijo que él es el Acalde de Manizales y que los mitos que se tejen hacia afuera han sido desmentido con hechos porque la gente empezará a ver inversiones en obras públicas y las decisiones de un mandatario equilibrado que no tiene ningún interés en representar los intereses de otros, sino de los manizaleños.



“No tengo compromisos con nadie. Al Dr. Espejo de quien tengo gratitud porque me ha acompañado en mi carrera política le doy las gracias por haber acompañado este gobierno al inicio. Él ya se encuentra en otra ciudad y no tiene vinculación directa con esta administración y su hijo Arturo quien ha sido mi amigo hace mucho tiempo, se encuentra haciendo una tarea destacable en el INVAMA”.



Obras



Marín Correa destacó que en materia de salud la capacidad instalada fue duplicada al pasar de 118 Unidades de Cuidado Intensivo a 235. “Esto quiere decir que tenemos la oportunidad de proteger cada vez más la vida” y en el caso del Hospital General San Isidro pasó de primer a segundo nivel con 40 servicios.



“Logramos un Sistema de Georeferenciación que nos permite ver en tiempo real de manera computarizada cada caso geográficamente. Un modelo referente en el país”, expresó.



De acuerdo con el Alcalde, Manizales fue destacada por la Contraloría General de la República como uno de los municipios más transparentes del país y uno de los nueve que no tuvo hallazgos por sobrecostos durante la emergencia.

Empleo

Con relación al desempleo en la ciudad el mandatario destacó que dispusieron de 72.000 millones de pesos en alivios económicos para la industria y el comercio para proteger el empleo lo que permitió recuperar la economía en el 80 por ciento y un crecimiento de la industria en medio de la crisis.



“Hemos entregado cerca de 80.000 ayudas humanitarias en la ciudad y recuperado 11.000 de los 13.000 empleos perdidos en la emergencia”, destacó Marín Correa.



Afirmó que la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), costará cerca de 140.000 millones de pesos y será hecha con transparencia, generando cerca de 300 empleos. “Acabamos de adjudicar estudios para el Parque Central Universitario. “Recuperaremos varios el Faneón y construiremos un parque nuevo para las etapas 1, 2 y 3 de San Sebastián y se invertirán 7.000 millones de pesos en la modernización del parque de Fátima”.



En materia de vivienda anunció la construcción de 251 unidades en San Sebastián para los damnificados por las lluvias en el 2017, lo que generará cerca de 250 empleos.

