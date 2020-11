"Ha sido nuestro paciente estrella": clínica Medihelp sobre Maradona

Se siguen conociendo más reacciones de la muerte de Diego Armando Maradona. La doctora María Elena Martínez, directora general de la clínica Medihelp, centro asistencial donde se operó ‘El Pelusa’ de bypass gástrico en Cartagena, entregó detalles de la estadía de la gloria futbolística argentina.

La funcionaria del centro asistencial calificó a Maradona como el “paciente estrella”. “Esta clínica fue antes y después de Maradona. Se portó muy bien nos decían que era bastante difícil, pero los recuerdos que tenemos es que fue dócil con nosotros, se entregó al plan médico y lo recordamos con mucho cariño”, manifestó Martínez.

Sobre el revuelo que generó la llegada de Maradona en la ciudad, la doctora aseguró que periodistas de diferentes partes del mundo se comunicaron con ella y su oficina estaba llena de corresponsales.

“Él pidió que no le dijéramos a nadie que venía para la clínica, pero se filtró la información, y muchos periodistas de todas partes del mundo me llamaron: tenía la oficina llena de reporteros. Siempre negué la información, porque no podíamos revelar nada, entonces me inventé que Maradona estaba en la Clínica del Country, en Barranquilla, y todos los periodistas se fueron para allá”, recordó.

Una situación similar ocurrió con la salida del astro de ese centro asistencial. “Luego de la cirugía, cuando salió, les dijimos que ya Maradona había salido, cuando todavía eso no había sucedido. Así pudo salir del hospital a las dos de la mañana, sin que nadie se diera cuenta”, aseveró.