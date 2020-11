Saquearon camión cargado de detergente que se volcó en la vía a Valdivia

Un camión que se desplazaba por la vía Medellín – Costa Atlántica, transportando bolsas de detergente, se volcó y rodó varios metros por un abismo en la curva del sector San Fermín, jurisdicción del municipio de Valdivia, al norte de Antioquia.

El conductor, de aproximadamente 40 años de edad, tuvo que ser trasladado a la ciudad de Medellín debido a la gravedad de sus heridas, que comprenden trauma encéfalo craneal moderado y múltiples fracturas, según información entregada por funcionarios del hospital de Valdivia.

Sin embargo, pese a la complejidad de las lesiones del transportador, varios habitantes de la zona se concentraron en saquear las bolsas de detergente, incluso, poniendo en riesgo sus vidas, pues mientras se llevaban la mercancía, el camión rodó varios metros más hacia el abismo.

“El camión lo saquearon completamente, la única persona que salió lesionada fue remitida al hospital por el Invias y como ya no había más lesionados uno no puede intervenir, eso por acá se lo roban y uno no se puede meter en eso”, dijo Jader Gómez, miembro del Cuerpo de Bomberos en Valdivia.

Por este incidente, en el sector hubo cierre de un carril, sin embargo, la vía ya está habilitada, según informaron los bomberos.