Compra del banano a menor precio afectaría a 600 productores de Magdalena

Un enérgico llamado le hace el presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, Asbama, José Francisco Zúñiga a la cadena de supermercados de Alemania, ALDI por la decisión de comprar a menor precio el producto para el año 2021.

Zúñiga alerta que de darse esta situación, cerca de 600 pequeños productores del Magdalena se vería afectados y es por eso que desde esta zona del país se declaran en alerta máxima.

El presidente de Asbama asegura que la ALDI no ha tenido en cuenta que desde tiempo atrás no suben el precio del banano y que detrás de cada producción hay miles de familias colombianas que padecerán los estragos de esa decisión.

"El precio lo quieren bajar y no tienen en cuenta de la realidad de hace cuanto no se sube el precio. A todos se nos carecen las cosas años tras años. El sector bananero no es exento de esto. No es consecuente seguir tratando de bajar los precios porque en el 2018 ya lo hicieron", detalla José Francisco Zúñiga.

Sin contar con las necesidades y retos que ha dejado la pandemia por coronavirus, esta decisión de la ALDI sería un duro golpe para la economía de los productores de banano del Magdalena y La Guajira.

"Nosotros estamos haciendo las cosas cada vez mejor, pero así mismo como nos exigen mejores condiciones, mejores calidad, mejores temas sociales, también tiene que reconocerse un pago adicional por eso", concluye el presidente de Asbama.

