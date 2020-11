Fiscalía apeló decisión de libertad del Alcalde de La Merced, Caldas

El abogado defensor del Alcalde de La Merced Jhonatan Manuel Vásquez, Aristidez Betancurt, expresó que una Juez con Función de Garantías de Pereira, dejó en libertad a su prohijado, a la esposa y 2 personas más de esa localidad, pero que la Fiscalía apeló decisión en los siguientes puntos:

No estuvo de acuerdo con las peticiones que se dieron a conocer al Juez con Función de Control de Garantías, en el sentido de solicitarle que no se impusiera medida de aseguramiento a sus defendidos en especial el mandatario del municpio de La Merced.

Dijo el profesional del Derecho, que el argumento central del ente acusador, es que realiza un debate de unas 15 horas para plantear la imputación de cargos y la de medida de aseguramiento de 15 minutos, argumentación, valga la redundancia, no abarca las dimensiones de lo que requiere los artículos 308, 310, 307, a excepción de la del Código Penal de lo que tiene que ver con las medidas de aseguramiento.

"La demostración que plantea el señor Fiscal, que es un poco gasesosa a pesar de que la imputación es larga, no tiene la seriedad suficiente como para imponer una medida de aseguramiento como él lo solicitaba, dado que las circusntancias de tiempo, modo y lugar en la que supuestamente ocurrieron los hechos, no está debidamente argumentada y de ahí que la autoría material de esa conducta no sea lo suficientemente clara para decir que se trata de los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos o un enriquecimiento ilícito por lo que la juez manifestó que habían muchas dudas", agregó Betancurt.

Por último, recordó que ya culminaron las audiencias preliminares que se adelantaban en contra del alcalde en mención y otros investigadospor lo que frente a la decisión de la medida de aseguramiento en contra de estas personas la juez consideró que no era necesaria ni racional ni proporcional imponer dicha medida y en consecuencia ordenó su libertad.

