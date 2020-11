Ángela Hernández: "En el 2020 todos hemos perdido algo"

"En el 2020 todos hemos perdido algo, lo que no podemos perder es la fe y la esperanza. Todo va a estar bien", así se refirió en su cuenta de Twitter la abogada, comunicadora social y dirigente política de Santander, Ángela Hernández, donde muestra una fotografía de la amputación de su seno derecho luego de una cirugía por cáncer de mama.

Como se recordará esta santandereana de 29 años antes de ser sometida a la cirugía en el Hospital Internacional de Colombia dijo “No estoy triste porque voy a perder mi seno derecho, aunque lo extrañaré. Me siento feliz y dichosa porque con el poder de Dios y la sabiduría del personal médico hoy se va el cáncer definitivamente de mi vida. Siempre adelante, nunca atrás y lo que sea menester que sea”.

También Ángela Hernández se refirió a esta dura enseñanza y envió un mensaje de esperanza a las mujeres de Colombia donde señaló “Nunca imaginé que me pudiera pasar a mí, pero aquí estoy viviendo con fe y amor este proceso. Yo no soy una cifra más y no quiero que tú lo seas; por eso, examínate”.

Son miles los mensajes que sus seguidores en las redes sociales le están enviando a Ángela Hernández, muchos de ellos de positivismo, fe, esperanza, de admiración y de fortaleza.

Animo guerrera. Eres un ejemplo. Que orgullo de mujer, Dios continuará dándole bendiciones por montón. Mucho ánimo y fuerza desde Lima. Todo mi respeto y admiración hacia usted. ¡Me da gusto verla tan llena de vida bendiciones y mucha fuerza! Todo estará perfecto. Estas muy linda angelita. ¡Valiente carajo! .