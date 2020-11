Nuevas manifestaciones de trabajadores de Recrear

Lo que se avecina es una masacre laboral, así describieron los 82 empleados de los parques Recrear lo que están viviendo por cuenta según, Sandra Ardila, del incumplimiento de las mesas de negoción con la Alcaldía de Bucaramanga.

Dijo que la administración en cabeza de Juan Carlos Cárdenas no les garantizará la reubicación a otras empresas, si no que muchos de ellos serán despedidos y otros pocos tendrán contratos solo hasta el 18 de diciembre.

"No nos dan una solución de fondo. Con decirle que hasta ahora solo uno ha sido reubicado. La respuesta es que ellos no saben cómo van a operar los parques ni que personal necesitan, entonces que no nos puede definir nada", agregó Ardila.

Pidieron que en el menor tiempo posible les cancelen a los trabajadores los salarios que les deben por más de seis meses, al igual que la seguridad social y primas.

"Queremos que firmen un acuerdo de pago para la cancelación de los meses que nos adeudan. Además, que nos garanticen nuestros empleos las 82 personas que aquí laboramos todas tenemos una función necesaria, no tenemos cargos de adorno".

Las manifestaciones seguirán y hoy, 18de noviembre, habrá un plantón de los trabajadores de Recrear y sus familias a las tres de la tarde. Aseguraron este ejercicio se hará por lo menos dos o tres veces a la semana.