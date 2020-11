Accidente en atracciones mecánicas en cali deja una persona sin vida

Se trata del centro de atracciones más grande de la ciudad que está ubicado al sur de Cali, el accidente preliminarmente fue catalogado como un accidente laboral, que sucedió cuando uno de los operarios de las atracciones recibió un golpe por uno de los carros de la montaña rusa al tratar de recuperar unas gafas de un visitante.

Esto fue lo que informó el gerente de la River View Park David Gómez, sobre el accidente la noche anterior: "se presentó un accidente de tipo laboral en la tracción montaña rusa que lamentablemente presentó el fallecimiento de uno de nuestros operarios, la tracción no presentó fallas de ningún tipo, uno de nuestros operarios en su calidad humana y de servicio, procedió de una manera que no está en el protocolo, desdenció a a la atracción para coger unas gafas que sel había caido a un cliente, lamentablemente no calcula el tiempo y es embestido por uno de los coches causándole lesiones y posteriormente su fallecimiento".

Por su parte de la empresa Ferias y Eventos que administra el parque de diversiones emitió el siguiente comunicado:

La administración de la River View Park se permite informar que el día de hoy se presento un accidente de carácter laboral en el cual uno de nuestros operarios lamentablemente pierde la vida ejerciendo una maniobra en operación.

Está maniobra no implico peligro alguno para nuestros visitantes y fue un accidente de tipo laboral.

por respeto a los familiares de nuestro colaborador no daremos por ahora más información.

Hemos activado los protocolos correspondientes y avisado a las autoridades.

El parque está operando con total normalidad y sin contratiempos de ninguna índole.

Adiciomalmente, Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la alcaldía de Cali dijo que el operario de la montaña rusa fue identificado como Rubén Dario Villegas, de 35.

La secretaría llegó al lugar para evaluar que no se tratara de una falla mecánica y luego de una investigación se determinará si se toman medidas especiales con el centro de atracciones.