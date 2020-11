Vuelve al triunfo la ciclista boyacense Yenny Lorena Colmenares

La ciclista duitamense, del Team Boyacá Avanza, Lorena Colmenares ganó la tercera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina, que dio inicio en Sogamoso y culminó en Monguí. Se ubica segunda en la general, a tan solo 25” de diferencia de la líder de la competencia, la ecuatoriana Miryam Núñez.

La pedalista manifestó que: “fue una etapa muy dura, porque fue un circuito muy exigente, muy rápido, de mucha tensión, pero afortunadamente siempre tuve el apoyo de mi equipo, y llegué muy bien a la montaña y gracias a Dios se pudo dar el triunfo de la etapa”.

Lorena afirmó que las tres etapas han sido de un gran esfuerzo físico y lo más importante para ella es mantener la calma, sin embargo, ve a su favor que la vuelta se desarrolle en tierras boyacenses: su casa.

A pesar de sus triunfos aclaró que fue muy complejo entrar a participar, “llegar a esta vuelta fue bastante difícil para las 7 personas que forman parte de este equipo. En un principio pensamos que no íbamos a estar presentes en la carrera, ya que toda la temporada estuvimos sin ninguna clase de apoyo, estuvimos tocando diferentes puertas en varios equipos y no se dio, pero ya estamos acá y aun así nos falta mucho apoyo, no solo acá, sino a las mujeres ciclistas”, Manifestó.