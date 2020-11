Hallaron cuerpo del joven que había desaparecido de un barrio de Manizales

Organismos de Socorro y autoridades de la capital de Caldas, hallaron el cuerpo de Joan Esteban Acosta, quien había desaparecido desde el 27 de octubre del barrio Aranjuez de Manizales.

El padre del joven, John Jairo Acosta, confirmó la noticia y esto expresó a través de sus redes sociales lo siguiente: "Señor mío desde lo profundo de mi alma acepto tu voluntad. Ya me desgarraste mi corazón pero tú señor lo quisiste así.

Me postro ante ti para que me hijo esté allá en el cielo a tu lado y fortalezca a mi familia en tan dura prueba, no reniego porque solo tú señor eres el que así lo dispone.

Tú quisiste llevarte a mi hijo pero sí deseo que se haga justicia terrenal, porque no es justo que por otras personas mi hijo hubiese sufrido y a la vez torturado. Dejas un vacío en tan hermosa. Hijo mío, mi niño", agregó el señor Acosta.

Desde el momento de la desaparición del joven Joan Esteban, se comenzaron a investigar las posibles causas de esta situación y se espera que se entregue un informe detallado de las primeras hipótesis que originaron que este espisodio terminara enlutando a una familia manizaleña.

