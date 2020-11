Debate de control político en Concejo por PAE

A partir de las 8 de la mañana se hará el debate de control político de manera virtual organizado por el Concejo de Bucaramanga; el tema a tratar será el escándalo del PAE al entregar carne de burro y caballo a niños de la ciudad hace dos años, polémica que se desató en meses anteriores tras la captura de uno de los implicados.

Carlos Felipe Parra, uno de los concejales, dijo que lo que evaluará principalmente, serán las responsabilidades de los contratistas, la Alcaldía y de los interventores en este proceso.

"Qué se debería mejorar en el proceso contractual para que sea transparente y para que no se vuelvan a repetir las irregularidades y cómo nos vamos a asegurar que ningún contratista a través de políticos que le hacen el favor, tenga el atrevimiento de meterse en la contratación de la Alcaldía".

El concejal Luís Ávila quien propuso este debate de control, dijo que se hará una recopilación de todas las irregularidades del PAE.

Por ejemplo, el hallazgo de la Contraloría por un detrimento patrimonial de 99 millones al PAE en el 2017 de dos hallazgos representativos.

"Uno por 48 millones de pesos, se estaba entregando alimentación a personas o niños que no estaban inscritos, no hay planillas de seguimiento de estos estudiantes a quienes se les entregan; el otro por 50 millones a instituciones donde no hay registrado sus alumnos y su forma de entrega, son 100 millones perdidos, regalados".