Metrolínea nos debe $35 mil millones: Operadores

En las últimas horas, los operadores de Metrolinea –Movilizamos, Metrocinco Plus y Tisa, que es el recaudador– dieron a conocer un comunicado conjunto en el que advierten que es el ente gestor quien les adeuda $35 mil millones y aclaran que esa es la razón por la cual no le pagan a sus trabajadores.

El Gerente de Metrocinco Plus, Fredy Cubides, dijo que la ausencia de los pagos podría llevar a un cese completo de operaciones la próxima semana. “En cualquier momento, la semana entrante si no hay pagos, no podría operar más porque hay cosas básicas como lo es el combustible y el pago de las nóminas”, puntualizó.

En el comunicado emitido se evidencia que la deuda pertenece a los meses comprendidos entre el 14 de octubre del año 2019 al 15 de marzo de 2020, y del 28 de septiembre al 3 de noviembre del presente año.

Nelson Arenas, gerente de Movilizamos SA –la concesionaria que ayer no salió a operar por el paro de sus empleados– calificó la situación como “demasiado crítica, estamos en un punto demasiado grave. Es insostenible”.

El directivo instó a las alcaldías del Área Metropolitana en las que se presta el servicio de transporte a que se pongan al frente de la situación para poder subsanar las deudas con empleados y proveedores.

Si bien resaltan la gestión hecha por el ente gestor para subsanar las deudas propias de los meses en pandemia, es decir de marzo a septiembre, recalcan que durante ese lapso de tiempo la cantidad de pasajeros disminuyó un 60% y con ello también el dinero recaudado.

Los gerentes dieron a conocer un agravante más de la situación: la cantidad de usuarios continúa siendo ostensiblemente menor con respecto a los meses previos de la emergencia sanitaria. De 105 mil por día, en su momento, a 35 mil pasajeros.