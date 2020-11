"Bandas criminales organizadas están reclutando inmigrantes": Claudia López

En una reunión pública que realizó la alcaldesa Claudia López con la Secretaria Distrital de Salud, habló nuevamente acerca de la población inmigrante que está en la ciudad, aseguró entre otras cosas, que los niños, niñas y adolescentes son una de las poblaciones que más han sufrido por la pandemia pues se ha sumado con la pobreza y el desempleo.

Respecto a esto, indicó que hay bandas criminales tanto colombianas como de otros países que se están aprovechando de estos jóvenes indocumentados y los presionan para que ingresen a estos grupos delincuenciales.

"El expendio gratuito para engancharlos al consumo, es lo que estamos viendo en las estadísticas de seguridad y en ese sentido es brutal. Como lo que estamos viendo en las estadísticas de reclutamiento de jóvenes indocumentados inmigrantes para vincularlos a bandas de crimen y eso lo hacen tanto bandas colombianas como bandas de crímenes venezolanas organizados, porque tienen un plus sobre ellos, que tiene experiencia criminal, altísima dependencia de esa organización criminal y como son indocumentados tiene un plus en la impunidad", dijo.

De igual forma, la alcaldesa Claudia López indicó:

"El 20% de los hurtos que se están cometiendo, de las capturas que hemos hecho por hurto en promedio en la ciudad son inmigrantes y el 48% hurtos en Transmilenio son de inmigrantes. Pero quiero decir que los inmigrante no son más proclives a robar, obvio que no, lo que hay es un incentivo perverso de estructuras crimínales de focalizar el reclutamiento de inmigrante con experiencia criminal y tiene plus en inmunidad", aseguró.

Finalmente dijo la alcaldesa que van a seguir combatiendo el crimen pero además con ayuda de la Secretaria de Salud ayudaran a estos jóvenes que tiene un 35% de desempleo en el aspecto de salud publica y salud mental.