Operadores de Metrolínea protestan en patio taller

Desde muy temprano este martes, 3 de octubre, conductores del operador Movilizamos de Metrolínea realizan una nueva protesta y cese de actividades por la falta de pago de dos quincenas y media, la prima, la entrega de dotación y hasta denuncian presión laboral.

David Rodríguez, uno de los conductores, manifestó que estarán en esta manifestación durante todo el día en las instalaciones del patio taller en el sector del anillo vial en Floridablanca.

"Estamos personal del sindicato y en la tarde estarán también los operadores de ese turno. No hay plata y nos están presionando de que si no trabajamos hay consecuencias laborales. Ya no aguantamos más la falta de pago. Tenemos gastos y familias que mantener", agregó Rodríguez.

Por el ahora el Sistema Masivo no ha anunciado afectaciones o retraso en las rutas. Lo que esperan es que se acabe el recargo laboral que están teniendo por falta de operadores y que se pongan al día con el pago de las quincenas.