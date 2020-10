Exdirectora Corpocultura y exsecretario cultura, investigados por contratos

En el primer caso, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Armenia, la Fiscalía formuló cargos contra Diana Marcela Rodríguez Herrera, exdirectora de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura.

La exfuncionaria es señalada como presunta responsable de incurrir en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo. Rodríguez Herrera, al parecer, suscribió tres contratos de prestación de servicios profesionales con entidades sin ánimo de lucro en el 2020 por un valor total de 68 millones de pesos,

Contratos:

Contrato No. 021, con contratista es la Corporación Orígenes Producción y Cultura, 15 millones.

Contrato No. 022 con la Fundación Artística Son Del Timbal, 18 millones.

Contrato No. 023 con la Asociación Oportuna Operaciones, 35 millones.

Dichos contratos tenían por objeto apoyar la realización de un festival de artes, danzas y música bajo el marco del Decreto Presidencial 457 de 2020, en virtud del cual se impartieron instrucciones por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.

Al tramitar y celebrarse los mismos, presuntamente, se vulneraron los principios de transparencia, responsabilidad, economía y el deber de selección objetiva y de planeación, así como de moralidad e imparcialidad.

Presuntamente, la implicada no realizó en los estudios previos que se requieren para evaluar los precios determinados en el mercado, omitiendo los estudios de conveniencia que evidenciarían la viabilidad del éxito del proyecto y justificarían una necesidad motivada para su ejecución, contratando actividades que no fueron estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia causada por la pandemia COVID- 19. La exfuncionaria no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

En el segundo caso, la Fiscalía imputó por el delito de peculado culposo en concurso heterogéneo con uso de documento falso a Luis Fernando Echeverri Parra, exsecretario de Cultura del Quindío para el periodo enero - abril de 2014. La judicialización se cumplió ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Armenia.

Labores de Policía Judicial evidenciaron como Echeverri, durante su paso por la secretaría de cultura del Quindío, al parecer, recibió una propuesta de la Fundación Musical Ciudad de Calarcá, y en sus funciones se elaboraron estudios previos y solicitudes de elaboración de minuta de un contrato de comodato con fecha de suscripción el 24 de enero de 2014.

Los contratistas, al parecer, no recibieron el uniforme o dotación pues según ellos, no cumplían las condiciones de calidad y cantidad de la banda. Pese a la negativa, el contrato habría seguido su trámite y se suscribió con la firma de un contratista inexistente lo que permitió que los uniformes destinados para dicho contrato se extraviaran. Esta situación se evidenció en noviembre del año 2018 fecha en que el supuesto contrato estaba vigente.

La Administración Departamental inspeccionó la fundación mencionada para verificar el estado de los elementos y constató que los mismos nunca habían sido entregados a los contratistas y que la firma del contrato no pertenecía al representante legal. Así, se habría usado el documento público como medio de prueba para dar a creer sobre la licitud de dicho contrato y con ello justificar el extravío de los uniformes y el destino que se le había dado. El peculado ha sido calculado en 6’078.400 de pesos aproximadamente.

El implicado no aceptó los cargos propuestos en su contra