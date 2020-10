Seguimiento a contratos de la Alcaldía por posible parentesco político

Desde la Corporación Cívica de Caldas han dado a conocer que están haciendo seguimiento a una presunta relación de parentesco político en algunas contrataciones de la Alcaldía de Manizales a través de sus entidades descentralizadas, hecho que podría llevar conflicto de intereses frente a las decisiones de estas entidades.

“El primero es la relación de parentesco de padre e hijo entre el miembro de junta de Infimanizales, Jorge Arturo Espejo, con Arturo Espejo gerente de Invama, además este gerente de Invama, es cuñado del gerente de Infimanizales, porque su novia Juliana Arango es hermana del gerente de la entidad”. Explicó Camilo Vallejo Giraldo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas

Indicó además que, la gerente encargada de People Contact también tiene una relación de familiaridad con los Espejo, pues es cuñada de la hija de Jorge Arturo Espejo Rivas, “entonces digamos que ahí empieza a perfeccionarse una relación entre tres familias que tienen afinidad, porque no son relaciones directas entre hermanos o primos, pero si son relaciones entre cuñados, lo que llamamos coloquialmente como parentesco político, que eso no nos blinda justamente del conflicto de interés que puede existir en las decisiones públicas”.

Resalta que siempre va a ser inconveniente mezclar decisiones privadas con decisiones públicas.

Por su parte, Arturo Espejo Arbeláez, gerente de Invama, dice que este señalamiento es un tema de percepción porque no tiene parentesco alguno con el directivo de Infimanizales.

“Él es el hermano de mi novia, el cual el alcalde lo designó por bueno, por su hoja de vida, porque lo conocía previamente… además porque el alcalde era amigo personal y cercano de Guillermo Arango quien era propietario de Prometálicos donde Alejandro trabajaba como gerente, un empresario muy reconocido de la ciudad quien fue hijo de unos azucenos… que le han entregado recursos y riquezas a la ciudad más no han estado sonsacándolo como en administraciones anteriores donde lo que se veía eran los desfiles de los millones y las personas incompetentes, que no solamente era incompetencia, sino corrupción, era una fórmula brutal”. Indicó el funcionario.

Y agrega, “mi padre creo que está en dos juntas directivas, en una de suplente, que no tiene voz, que no tiene voto, que lo pusieron por si lo necesitaba porque Carlos Mario lo conoce, porque son amigos personales… y está creo que en la lotería de Manizales intentando sacar lo que dejaron quebrado, con serias dificultades de imagen, de premios, ahí están solucionando una serie de cosas, una persona con experiencia de lo público y de lo privado como mi padre”.

Aclara que Infimanizales no tiene relación de delegación con INVAMA como con otras empresas descentralizadas entre ellas Aguas de Manizales y la Terminal de Transporte, por lo que esos seguimientos e indagaciones son mal intencionados.

Frente a si podría ser o no considerado como parentesco político, Espejo Arbeláez indicó, “yo no estoy casado con Juliana Arango, ella es mi novia y ya; y conozco al señor, él no es cuñado mío, dígame qué parentesco tiene usted con el cuñado de su novia, desde el punto de vista legal, y casi ni soy amigo de Alejandro por cierto”.

Lea También: Dos Toques de Queda para Halloween, tendrá Manizales este fin de semana

Lea También: Alcaldía hace claridad sobre presupuesto del aniversario de Manizales

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1.180AM.